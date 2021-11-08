Новую маршрутную сеть "Магистраль" запустят в центре и на юге Москвы 20 ноября

В двух округах Москвы запустят новую маршрутную сеть
Новую маршрутную сеть наземного транспорта "Магистраль" запустят в центре и на юге Москвы 20 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, изменения затронут более 200 маршрутов, для многих жителей время в пути сократится на 20–30%.
"Запустим больше магистральных маршрутов с интервалом до 10 минут, чтобы меньше ждать на остановках, введем единую систему номеров, чтобы было проще найти нужный маршрут", – отметил заммэра.
Он также рассказал, что появятся дополнительные выделенные полосы и новые остановки. Светофоры перенастроят, чтобы маршруты меньше стояли в заторах.
В новой маршрутной сети также будет задел под будущие станции Большой кольцевой линии метро. Когда их введут, там уже будут остановки.
Ранее сообщалось, что впервые в истории столичного метро одновременно будет открыто 10 станций. Речь идет об участке Большой кольцевой линии, на которой уже сейчас работают 12 станций. БКЛ может стать рекордсменом по протяженности. Сейчас лидером является Вторая кольцевая линия пекинского метро – 57 километров. Длина московской БКЛ составит 70 километров.
Заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2024 года планируют построить 25 станций метро и 58,5 километра метротоннелей.
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