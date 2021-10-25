Более 16 тыс деревьев высадят осенью на вылетных магистралях Москвы

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Фото: Агентство "Москва"/Михаил Терещенко
На столичных улицах и вылетных магистралях осенью высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Об этом сообщает "Интерфакс".
"На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников", – заявил Бирюков.
По его словам, липы, клены, сирень и рябины появятся на Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, улице Милашенкова, Мичуринском, Ломоносовском, Ленинградском и Балаклавском проспектах, Большой Черкизовской улице, а также в районе транспортно-пересадочного узла "Лефортово".
"Больше всего крупномерных деревьев появится на Ленинградском проспекте – более 800. Таким образом, вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером как по количеству, так и по разнообразию видов деревьев и кустарников", – отметил вице-мэр.
Он уточнил, что разновидности растений были подобраны специалистами с учетом условий города и их способности к адаптации. По его словам, деревья имеют возраст 10–20 лет и высоту от 3 до 7 метров.
Ранее программа благоустройства завершилась еще в четырех столичных районах. Так, преобразилась долина реки Чертановки полностью. Там появилась современная и комфортная зона отдыха.
Совсем иначе теперь выглядит и пространство возле Донского монастыря. Там высадили деревья, разбили цветники, а также поставили большие качели.
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