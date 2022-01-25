Все операторы каршеринга появились в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Каршеринг полностью интегрирован в приложение "Московский транспорт", сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он напомнил, что Сергей Собянин поручил продолжить развивать цифровые технологии на транспорте, чтобы поездки пассажиров становились удобнее.
"Приложение "Московский транспорт" работает по принципу MaaS – позволяет пользователям видеть на одной карте все доступные машины. С 1 июля мы полностью интегрируем каршеринг в наш сервис: так вы сможете бронировать, арендовать и оплатить автомобиль внутри одного приложения, а также создавать мультимодальные маршруты, используя несколько видов транспорта в одной поездке", – сказал заммэра.
По его словам, уже сейчас в приложении работают некоторые функции. Пользователи в карточке выбранного оператора видят название и номер авто, его уровень заряда и стоимость за минуту в пути.
Также приложение отображает, как удобно дойти до машины, и строит мультимаршрут с учетом погоды. Помимо этого, можно нажать на кнопку бронирования авто и автоматически попасть в нужную карточку в приложении оператора.
Ранее Сергей Собянин назвал столицу лидером по числу автомобилей в сервисе городского каршеринга. Он отметил, что на сегодняшний день в сервисе доступны почти 30 тысяч машин. При этом каршеринг столицы продолжает развиваться.
Мэр также напомнил о новинке – приложении "Рули", благодаря которому жители столицы могут сдать свой автомобиль в аренду.
Количество автомобилей на столичных дорогах сократилось благодаря каршерингу. С начала 2021 года москвичи воспользовались сервисом более 45 миллионов раз.
Москва стала лидером среди мировых столиц по числу автомобилей каршеринга
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