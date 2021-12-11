Столичные парковки будут бесплатными в новогодние праздники

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

С 31 декабря по 8 января все парковки Москвы станут бесплатными. Об этом рассказал столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"В праздничные дни – с 31 декабря по 8 января – все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города", – говорится в публикации.

Тем не менее, это не касается парковок со шлагбаумами – они останутся платными.

Уже 9 января возобновятся обычные правила: в этот день будет действовать воскресный тариф, когда оставить автомобиль бесплатно можно везде, кроме зон с повышенным тарифом.

Ранее автоэксперт Александр Шумский предложил увеличить стоимость парковки на самых загруженных улицах столицы и уменьшить на пустых территориях. Он объяснил это тем, что, например, к Новому году многие приезжают в магазины на машинах, и стоимость часа стоянки становится менее чувствительной, поэтому возникают проблемы с поиском свободных мест.

