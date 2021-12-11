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Транспорт

17:00

Собянин назвал Москву лидером среди мировых столиц по числу автомобилей каршеринга

мэр Москвы транспорт авто

Фото:vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу лидером по числу автомобилей в сервисе городского каршеринга. Об этом градоначальник написал на своей странице во "ВКонтакте".

Он отметил, что на сегодняшний день в сервисе доступно почти 30 тысяч машин. При этом каршеринг столицы продолжает развиваться.

"Недавно мы увеличили максимальный срок аренды до семи дней, в прокате появились машины премиум-класса", – подчеркнул мэр.

Собянин также напомнил о новинке – приложении "Рули", благодаря которому жители столицы могут сдать свой автомобиль в аренду.

Ранее сообщалось, что количество автомобилей на столичных дорогах сократилось благодаря каршерингу. С начала 2021 года москвичи воспользовались сервисом более 45 миллионов раз.

Москва стала лидером среди мировых столиц по числу автомобилей каршеринга

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