"Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля

Агрегатор такси "Ситимобил" с 15 апреля прекратит работу. Совместный сервис заказа поездок "Ситимобил" и соцсети "ВКонтакте", созданный на базе платформы VK Mini Apps, также временно приостанавливает свою работу.

При этом, как отмечали ранее в "Ситимобил", сервис аренды самокатов и каршеринг продолжат работать в отдельных приложениях. По данным СМИ, часть активов компании могут приобрести. Ими заинтересовался владелец сервисов "Грузовичкоф" и "Таксовичкоф". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

