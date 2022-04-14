Бочкарев: при благоустройстве ТПУ "Некрасовка" используется отечественный гранит

11:10
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты завершают благоустройство парка в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, при мощении территории применяется гранит крупных отечественных месторождений Ленинградской и Челябинской областей.
В частности, применяется гранит из карьера "Возрождение", расположенного примерно в 20 километрах от Выборга.
"В парке "Некрасовка" общей площадью 4,5 гектара ведется монтаж уличного освещения, а также малых архитектурных форм – скамеек, беседок, парковых павильонов, амфитеатра. Кроме того, выполняется устройство фонтана. Озеленение и гранитное мощение территории готовы на 70%", – рассказал Бочкарев.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что в парке высаживают многолетние растения, деревья и кустарники.
"Рулонным газоном покроют 20 тысяч квадратных метров территории, посевным газоном – почти 8,5 тысячи "квадратов". Площадь мощения гранитной плиткой составит 13 тысяч квадратных метров", – пояснил Кравцов.
Он добавил, что в ходе благоустройства в парке "Некрасовка" используется и гранит Камбулатовский из Челябинской области.
Ранее Бочкарев рассказал, что на территории ТПУ "Некрасовка" возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. По его словам, на территории спорткомплекса расположится крытый каток, бассейн, универсальные спортивные залы для занятий игровыми видами спорта, зал единоборств, экстрим-парк, открытая зона воркаута, шахматный клуб и другие зоны для различных видов спорта.
"Это наш город": на Некрасовской линии метро откроются шесть ТПУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: