Бочкарев: при благоустройстве ТПУ "Некрасовка" используется отечественный гранит

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершают благоустройство парка в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, при мощении территории применяется гранит крупных отечественных месторождений Ленинградской и Челябинской областей.

В частности, применяется гранит из карьера "Возрождение", расположенного примерно в 20 километрах от Выборга.

"В парке "Некрасовка" общей площадью 4,5 гектара ведется монтаж уличного освещения, а также малых архитектурных форм – скамеек, беседок, парковых павильонов, амфитеатра. Кроме того, выполняется устройство фонтана. Озеленение и гранитное мощение территории готовы на 70%", – рассказал Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что в парке высаживают многолетние растения, деревья и кустарники.

"Рулонным газоном покроют 20 тысяч квадратных метров территории, посевным газоном – почти 8,5 тысячи "квадратов". Площадь мощения гранитной плиткой составит 13 тысяч квадратных метров", – пояснил Кравцов.

Он добавил, что в ходе благоустройства в парке "Некрасовка" используется и гранит Камбулатовский из Челябинской области.

Ранее Бочкарев рассказал, что на территории ТПУ "Некрасовка" возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. По его словам, на территории спорткомплекса расположится крытый каток, бассейн, универсальные спортивные залы для занятий игровыми видами спорта, зал единоборств, экстрим-парк, открытая зона воркаута, шахматный клуб и другие зоны для различных видов спорта.

