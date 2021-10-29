Андрей Бочкарев: новый ФОК на территории ТПУ "Некрасовка" готов почти наполовину

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Физкультурно-оздоровительный комплекс, который возводится на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка", построен на 45%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В настоящий момент в рамках строительства физкультурно-оздоровительного комплекса завершены монолитные работы, также на финальную стадию вышли кровельные работы и устройство внутренних перегородок", – рассказал заммэра.
Он напомнил, что спорткомплекс площадью свыше 21 тысячи квадратных метров будет самым крупным спортивным объектом в Некрасовке и станет центром притяжения для местных жителей.
По словам Бочкарева, на территории спорткомплекса расположится крытый каток, бассейн, универсальные спортивные залы для занятий игровыми видами спорта, зал единоборств, экстрим-парк, открытая зона воркаута, шахматный клуб и другие зоны для различных видов спорта.
Ранее сообщалось, что в Бутырском районе столицы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс на территории колледжа по подготовке социальных работников.
ФОК появится по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 63. В трехэтажном здании разместят бассейн с раздевалками, универсальный игровой зал, тренажерный зал, кабинет для массажа и зимний сад.
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