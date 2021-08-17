Бочкарев: после открытия станции метро "Некрасовка" в районе построили 40 жилых домов

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

После открытия станции московского метрополитена "Некрасовка" в одноименном районе возвели 40 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

"Открытие в 2019 году станции метро "Некрасовка" одноименной линии стало настоящим катализатором развития всего района и дало импульс целому ряду новых строительных проектов. Новые дороги и линии метро служат мощным стимулом к развитию тех районов, куда они приходят, – заявил Бочкарев. – Не стал исключением и район Некрасовка, где после открытия одноименной станции подземки появились новые живые кварталы, а также объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры".

Заместитель мэра рассказал, что за последние два года на средства городского бюджета построили 23 жилых дома. Еще 17 домов возвели с привлечением инвесторов.

Бочкарев подчеркнул, что в будущем строительство инфраструктуры в "Некрасовке" будет продолжено.

"До конца 2023 года в районе Некрасовка запланировано строительство четырех детских садов, трех школ и других социальных объектов", – сказал глава столичного Стройкомплекса, напомнив, что на базе одноименного транспортно-пересадочного узла строится спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для воркаута.

Ранее Дептранс столицы сообщил, что за два года станциями Некрасовской линии метро успели воспользоваться 35,5 миллиона пассажиров. Самой востребованной оказалась "Некрасовка" – с нее начинали поездки почти 23 миллиона человек.