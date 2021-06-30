В Некрасовке появится детский сад на 275 мест с бассейном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В районе Некрасовка на юго-востоке столицы построят детский сад на 275 мест с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов со ссылкой на главу ведомства Валерия Леонова.
"Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства детского сада с бассейном, рассчитанного на 275 мест. Обучение детей будет осуществляться в 11 группах по 25 мест каждая. В образовательном учреждении будет предусмотрена возможность совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений", – приводятся в сообщении слова Леонова.
Дошкольное учреждение будет находиться по адресу квартал 17, район Некрасовка, Юго-Восточный административный округ Москвы. В рамках проекта групповые ячейки детского сада будут располагаться отдельными блоками. В их составе предусмотрены раздевальные, игровые, спальные, буфетные и туалетные помещения. Также в детском саду появятся залы для музыкальных, физкультурных занятий и помещение универсальной кружковой, заявляют в пресс-службе.
Кроме того, в ведомстве отмечают, что проектная документация включает размещение бассейна 6 на 3 метра. При бассейне будут находиться раздевальные помещения, кабинет дежурной медсестры, инвентарная и комната инструктора. Также в проект детского сада входят административные и санитарно-бытовые помещения для персонала, помещение охраны, а также медицинский и процедурный кабинеты. Наряду с остальными запланировано устройство кабинетов логопеда и психолога.
Ранее стало известно, что в новом жилом комплексе на улице Поляны планируют построить детский сад на 235 мест. Проект уже одобрили в Москомархитектуре.
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