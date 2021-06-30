Детский сад на улице Поляны оформят в трех цветах

11:16
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В новом жилом комплексе на улице Поляны планируют построить детский сад на 235 мест. Проект уже одобрили в Москомархитектуре. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, здание будет составлено из простых геометричных объемов трех цветов.
"Здание оформят в стиле функционализм: максимально простые объемы, основные цвета – черный, белый и оранжевый. В совокупности получился динамичный узнаваемый образ, сочетающий разные по фактуре и цвету материалы, за счет чего садик вписывается в окружающую среду и качественно дополняет ее", – отметил он.
В объекте предусмотрена переменная этажность от одного до трех этажей. Внутри появятся кабинеты логопеда, психолога и медсестры, кружковые, групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы. На прилегающей территории обустроят игровые площадки и пространство для занятий спортом.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца 2021 года в 23 районах Москвы построят новые школьные здания.
По его словам, комплексное развитие районов города сегодня является ключевым принципом градостроительной политики и одно из основных направлений этой работы – строительство и реконструкция объектов образования.
Более 30 социальных объектов появятся в ТиНАО к концу года
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