Свыше 35 млн человек воспользовались 4 станциями Некрасовской линии метро за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Станциями "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" Некрасовской линии метро с 2019 года успели воспользоваться 35,5 миллиона пассажиров. Об этом Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.
"Самая востребованная – "Некрасовка", с нее начинали свои поездки почти 23 миллиона человек", – говорится в публикации.
В ведомстве также напомнили о том, что Некрасовская линия помогает разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию и что на ней продолжает действовать акция "Время ранних", позволяющая экономить на поездках в утренние часы.
Ранее в Дептрансе сообщили, что чат-бот "Александра", интегрированный в приложение "Метро Москвы", начнет работать со всеми видами городского транспорта. С его помощью можно будет узнать время прибытия автобусов и электричек, найти парковку и посмотреть загруженность дорог.
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