Такси в столице останется доступным, несмотря на сложные экономические реалии – Ликсутов

Такси в столице останется комфортным, безопасным и доступным, несмотря на сложные экономические реалии. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, по поручению мэра перевозчикам и операторам каршеринга в столице оказывают помощь. Предпринимаемые меры позволят сохранить более 200 тысяч рабочих мест.

При этом не оставят шанса на работу нелегальным перевозчикам. За ситуацией также внимательно следят в полиции и прокуратуре. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

