Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 12 и 13 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Парковка на столичных улицах будет бесплатной в День России, 12 июня, и на следующий день, 13 июня, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
11 июня парковки будут работать в обычном режиме. Кроме того, все праздничные дни платными останутся парковки со шлагбаумом.
"Обычно по праздникам в городе меньше машин, на парковках достаточно места, поэтому мы отменяем оплату в эти дни", – сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он призвал водителей парковаться без нарушений, чтобы не создавать опасные ситуации и не мешать проезду транспорта и пешеходам.
В соответствии с действующими в столице правилами автомобилисты по воскресеньям могут бесплатно парковаться на улицах, которые входят в зону городского парковочного пространства. Под исключение попадают улицы, включенные в зоны повышенных тарифов (380 и 450 рублей в час в дневное время). В дни государственных праздников припарковать автомобиль бесплатно можно на любой улице.
День России – государственный праздник, который до 2002 года носил название Дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Новое наименование было определено нормами Трудового кодекса Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что длинные выходные ожидают россиян в июне – с 11-го по 13-е число. Это связано с празднованием Дня России. Он выпадает на воскресенье, 12 июня. Таким образом, выходные продлятся с субботы, 11 июня, до понедельника, 13 июня, включительно.
Следующая за этими выходными рабочая неделя будет короткой – четырехдневной. Еще одни длинные выходные в 2022 году ожидаются 4–6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
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