Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

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Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне – с 11-го по 13-е число, следует из производственного календаря на 2022 год.

Это связано с празднованием Дня России 12 июня. Он выпадает на воскресенье. Таким образом, выходные продлятся с субботы, 11 июня, до понедельника, 13 июня, включительно.

Следующая за этими выходными рабочая неделя будет короткой – четырехдневной. Еще одни длинные выходные в этом году ожидаются 4–6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что граждане, которых привлекут к работе в праздничные и выходные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул.

При этом привлечь сотрудника к работе можно с его письменного согласия. Речь идет о ситуациях, когда требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальное функционирование организации и ее подразделений.