Эксперт рассказал, в каких случаях можно избежать проблем с тонировкой авто

Фото: depositphotos/blnt07

Автомобилистам рассказали, в каких случаях можно избежать проблем с тонировкой авто. Об этом сообщает Life.ru.

По словам адвоката Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрия Шагина, федерально срок действия предписания об удалении тонера с машины не регулируется ни одним нормативно-правовым актом. Однако обязанность Госавтоинспекции требовать прекращения правонарушения есть в законе "О полиции".

"Такая ситуация приводит к тому, что в разных регионах РФ сложилась разная практика: где-то водителям дают на устранение несколько дней, а где-то требуют удалить тонировку на месте либо перестать передвигаться на машине. И судебная практика в подобных случаях не на стороне автомобилистов", – пояснил специалист.

Отмечается, что на сегодняшний день многие инспекторы ГИБДД просят снять тонировку сразу же, при этом отказ может быть расценен как неповиновение распоряжению правоохранителей, за что предусмотрен штраф до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.

Юрист "Европейского дома права" Залимхан Магомедов, в свою очередь, выразил мнение, что снятие пленки на месте остановки ТС является чрезмерным требованием.

"Водитель, даже если он злостный нарушитель, не обязан иметь навыки по растонировке. Если факт недопустимой тонировки зафиксирован, то, конечно, все соответствующие бумаги следует оформлять на месте, а технические работы должны быть выполнены в указанный инспектором срок", – уточнил эксперт.

Автомобилистам напомнили, что при остановке за тонер необходимо, чтобы инспектор сделал замеры пропускной способности. Если нарушение все же было зафиксировано, сотрудник ГИБДД должен оформить протокол за административное нарушение, предусмотренное частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, однако это только в том случае, если за такое нарушение водитель привлекается первый раз.

Также может быть такое, что сотрудник Госавтоинспекции предложит самостоятельно удалить тонировку либо выпишет соответствующее предписание, и уже тогда ситуация складывается двоякая: если нарушитель сам снял пленку, то претензий быть не должно, если же водитель выражает отказ растонироваться, инспектор может дать предписание со сроком.

Если в документе срок, в который нужно снять пленку, не указан, следует сказать об этом инспектору. Таким образом, рассматривать протокол будет группа разбора, а потом, вероятно, и суд. Кроме того, в такой ситуации, согласно судебной практике, предполагается наличие времени на исполнение предписания инспектора, и если такое время не уточнялось, то часто от наказания освобождают.

Ранее сообщалось, что в РФ патрульные машины ГИБДД могут оснастить системами распознавания лиц. В таком случае инспекторы смогут выявлять нарушение ПДД, контролировать скорость, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, а значит, и вычислять машины, находящиеся в розыске.

Ожидается, что системы фото- и видеофиксации, а также видеонаблюдения будут встроены в светосигнальные балки патрульных автомобилей.