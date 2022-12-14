Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Каховская" до станции "Каширская".

"По сути дела, это новые станции, новые тоннели, которые на 80% перестроены, оснащены новыми технологиями, интегрированы в Большую кольцевую линию метро. Сегодня мы завершаем технический пуск, и дальше остается еще юго-восточная часть БКЛ, на которой сейчас будут сосредоточены усилия строителей. Я надеюсь, и я уверен в том, что до конца года кольцевую замкнем", – сказал мэр Москвы.

По новому участку метро проехал тестовый состав без пассажиров. Это позволит проверить работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов, а также устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи. По итогам испытаний будет проведена работа по устранению выявленных замечаний, наладка инженерных систем и устройств на станциях и в тоннелях.

Ранее Каховская линия длиной 3,3 километра была самой короткой веткой Московского метрополитена. Она состояла из трех станций – "Каховской", "Варшавской" и "Каширской". Их открыли 11 августа 1969 года в составе Замоскворецкой линии, а в 1995 году они стали отдельной веткой метро.

Комплексная реконструкция Каховской ветки с целью ее включения в состав новой Большой кольцевой линии стартовала весной 2019 года. Работы велись в два этапа. В 2021 году завершилась реконструкция станции "Каховская". Ее открыли в составе южного участка БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской".

В декабре 2022 года завершились основные работы по реконструкции станций "Варшавская" и "Каширская".

Ранее Каховская линия была относительно мало востребована у москвичей. Пассажиропоток составлял всего несколько десятков тысяч человек в день. На линии работали укороченные поезда, а интервал движения составлял 5 минут.

Когда Каховскую линию включат в состав БКЛ, интервал движения сократится в несколько раз – до 1,6 минуты. На БКЛ будут курсировать около 100 современных поездов "Москва-2020" российского производства. Пассажиры получат возможность без пересадки добираться в десятки районов города.

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В целом ввод нового участка БКЛ и открытие в его составе станций "Варшавская" и "Каширская" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорного, Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон с населением порядка 500 тысяч человек.

Кроме того, до 25% снизится нагрузка на Кольцевую линию и до 16% – на участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Разгрузка станции метро "Коломенская" Замоскворецкой линии составит до 10%, "Павелецкой" Замоскворецкой линии – до 12%, "Севастопольской" Серпуховско-Тимирязевской линии – до 35%.

За счет повышения привлекательности поездок на городском транспорте снизится нагрузка на Каширское шоссе, проспект Андропова, Варшавское шоссе, Южную рокаду и местную улично-дорожную сеть.

Станция "Каширская" БКЛ расположена на пересечении улицы Маршала Шестопалова и Каширского шоссе. В ходе реконструкции исторический облик станции максимально сохранили, включая восемь оригинальных панно-барельефов скульптора З. М. Ветровой, украшающих путевые стены станции.

При этом специалисты модернизировали инфраструктуру, заменили инженерные коммуникации, рельсы, облицовку стен и платформы. На станции обновлено оборудование с учетом передовых инженерных технологий.

Стены платформенной части облицевали саянским мрамором и лабрадоритом. Пол отделали сибирским гранитом и габбро. Также обновили вестибюли. Для облицовки стен использовали саянский мрамор, для цоколя – темный сибирский гранит.

Станция "Варшавская" БКЛ расположена у примыкания Чонгарского бульвара к Варшавскому шоссе. С нее пассажиры могут сделать пересадку на маршруты НГПТ и одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.

В ходе реконструкции исторический облик станции также сохранен, включая чеканные панно с изображениями Варшавы, украшающие путевые стены. Также рисунок исторических панно использован в облицовке колонн вестибюлей.

При этом специалисты модернизировали инфраструктуру, заменили инженерные коммуникации, рельсы, облицовку стен и платформы. Пол вестибюлей облицован светло-серым шимановским гранитом, стены – белым саянским мрамором, лабрадоритом и габбро темного оттенка. Предусмотрена и реконструкция выходов из метро. В частности, выход в сторону Чонгарского бульвара оформлен в виде стеклянного павильона и украшен перфорированными панелями, имитирующими "огни города". Здесь также установлен лифт для маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что более 500 новых вагонов дополнительно поступит в метро Москвы в 2024 и 2025 годах по обновленному контракту. Новый состав будет более технологичным и современным. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столица с 2010 года закупила свыше четырех тысяч новых и современных вагонов.

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