18:01Транспорт
Более 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Фото: телеграм-канал ''Агентство "Москва''
Около 90 рейсов были задержаны, а 16 отменены в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные платформы "Яндекс. Расписание".
По информации на 17:00 по московскому времени, в аэропортах происходит следующая ситуация:
- во Внуково 38 рейсов задержаны, 13 отменены;
- в Домодедово задержаны 30 рейсов и один отменен;
- в Шереметьево 21 рейс задержан, два отменены.
Ранее в столичном Метеобюро рассказали, что за последние сутки в городе выпало 16 миллиметров осадков. В результате этого высота снежного покрова увеличилась до 33 сантиметров.
Отмечалось, что декабрьская месячная норма по осадкам в Москве составляет 56 сантиметров.
Утром в воскресенье, 18 декабря, сообщалось о задержании порядка 60 рейсов в столичных аэропортов.
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