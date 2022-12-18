Более 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: телеграм-канал ''Агентство "Москва''

Около 90 рейсов были задержаны, а 16 отменены в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные платформы "Яндекс. Расписание".

По информации на 17:00 по московскому времени, в аэропортах происходит следующая ситуация:



во Внуково 38 рейсов задержаны, 13 отменены;

в Домодедово задержаны 30 рейсов и один отменен;

в Шереметьево 21 рейс задержан, два отменены.

Ранее в столичном Метеобюро рассказали , что за последние сутки в городе выпало 16 миллиметров осадков. В результате этого высота снежного покрова увеличилась до 33 сантиметров.

Отмечалось, что декабрьская месячная норма по осадкам в Москве составляет 56 сантиметров.

Утром в воскресенье, 18 декабря, сообщалось о задержании порядка 60 рейсов в столичных аэропортов.

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