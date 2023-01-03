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03 января, 23:58

Политика

В Кремле подтвердили информацию о предстоящем разговоре Путина и Эрдогана

Фото: kremlin.ru

Разговор Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом состоится в среду, 4 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Разговор запланирован", – сообщил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что турецкий лидер намерен провести телефонные переговоры с главой РФ и президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что в ходе разговора президент планирует поднять вопросы урегулирования украинского кризиса.

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