В Кремле подтвердили информацию о предстоящем разговоре Путина и Эрдогана

Фото: kremlin.ru

Разговор Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом состоится в среду, 4 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Разговор запланирован", – сообщил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что турецкий лидер намерен провести телефонные переговоры с главой РФ и президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что в ходе разговора президент планирует поднять вопросы урегулирования украинского кризиса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!