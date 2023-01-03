Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести в среду, 4 января, телефонные переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NTV со ссылкой на представителя турецкого лидера Ибрагима Калына.

"Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским", – сказал он в эфире телеканала.

Калын отметил, что в ходе разговора с лидерами стран Эрдоган намерен поднять вопросы урегулирования украинского кризиса.

Ранее стало известно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о работе Анкары с Москвой по поводу планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска. До этого Эрдоган заявлял, что РФ было сделано предложение о встрече Путина с главами Турции и Сирии после встречи глав разведслужб, минобороны и МИД.

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