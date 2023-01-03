Глава МИД Турции заявил о работе Анкары с Москвой по поводу планируемых переговоров

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о работе Анкары с Москвой по поводу планируемых переговоров глав внешнеполитических ведомств Анкары и Дамаска, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что России было сделано предложение о встрече Владимира Путина с главами Турции и Сирии после встречи глав разведслужб, минобороны и МИД. Кроме этого Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии планируется во второй половине января.

"Россия предложила дату проведения встречи министров иностранных дел, но нам она не подошла. Мы работаем над новыми предложениями по дата", – сказал Чавушоглу.

По его словам, на встрече предстоит преобразовать вопросы, обсуждаемые разведкой или министрами обороны в конкретные шаги. Чавушоглу заявил, что встречи будут носить не разовый характер.

"Нельзя ожидать, что все решения по Сирии будут приняты на трехсторонней встрече. Все это – шаги к установлению доверия и конкретизации сотрудничества по чувствительным вопросам в предстоящий период", – сказал Чавушоглу.

В Минобороне России рассказали, что министры обороны России, Сирии и Турции провели переговоры в Москве. По итогу встречи был отмечен конструктивный характер проведенного диалога.

Ранее сообщалось, что диалог с Японией по мирному договору невозможен, поскольку Токио не отказывается от антироссийского курса.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны.

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