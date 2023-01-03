В МИД РФ заявили о невозможности обсуждения мирного договора с Японией

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Диалог с Японией по мирному договору невозможен, поскольку Токио не отказывается от антироссийского курса, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны", – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он напомнил, что Москва вела с Токио переговоры о всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве, однако с началом специальной военной операции администрация японского премьера Фумио Кисиды "включилась в режиссируемую" Западом русофобскую кампанию.

В октябре Кисида заявлял, что правительство Японии по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений из-за ситуации на Украине.

В декабре премьер-министр Японии указывал, что Токио пока не видит условий для обсуждения с Москвой перспектив заключения мирного договора.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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