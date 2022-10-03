Песков оценил возможность переговоров по мирному договору с Японией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Переговоры между Россией и Японией по заключению мирного договора в сложившихся обстоятельствах невозможны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным", – приводит его слова RT.

Песков подчеркнул, что Япония из-за своей политики превратилась в недружественную для РФ страну.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство Японии по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что российско-японские отношения находятся в сложном положении из-за ситуации на Украине.

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