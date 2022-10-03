Эксперт оценил возможность заключения мирного договора между Россией и Японией

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Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о намерении заключить мирный договор с Россией.

По словам эксперта, Япония не станет думать о заключении мирного договора без решения вопроса о территориальной собственности. Страна намерена вернуть Южнокурильские острова, это является для нее главной целью, добавил Кистанов.

"Искренность Кисиды совпадает с принципиальной позицией Японии: СССР в конце Второй мировой войны силой отобрал у Японии четыре Южнокурильских острова, которые Токио называет своими северными территориями и хочет вернуть", – объяснил Кистанов.

Эксперт напомнил, что покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ вел с Владимиром Путин переговоры в поисках компромиссов для заключения мирного договора. Кроме того, со слов Кистанова, Абэ думал о том, чтобы ограничиться меньшим количеством островов, оставив в составе РФ два.

Сейчас же японское правительство придерживается мнения о том, что Россия незаконно оккупирует острова, добавил Кистанов.

О намерении Японии придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, стало известно со слов Кисиды 3 октября.

Он добавил, что взаимоотношения двух стран осложнены ситуацией на Украине.

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