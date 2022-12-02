Премьер Японии заявил, что пока не видит условий для обсуждения мирного договора с РФ

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что в нынешней ситуации нет условий для обсуждения с Россией перспектив заключения мирного договора. Такое заявление он сделал в пятницу, 2 декабря, в ходе дебатов в парламенте.

"Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным", – приводит слова японского политика ТАСС.

В то же время Кисида отметил, что Токио продолжит твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов поделился мнением, что Япония не станет думать о заключении мирного договора без решения вопроса территориальной принадлежности Южнокурильских островов.

Эксперт напомнил, что покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ вел с Владимиром Путин переговоры в поисках компромиссов для заключения мирного договора. Кроме того, Абэ думал о том, чтобы ограничиться меньшим количеством островов, оставив в составе РФ два.

В октябре Кисида заявлял, что российско-японские отношения находятся в сложном положении из-за ситуации на Украине.

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