Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Украина близка к потере государственности, но все еще может предотвратить катастрофу и начать поиск формулы мира, учитывающие законные интересы России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, единственная реальная перспектива для Киева – это найти формулу мира, которая устроит Россию.

"Потому что обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, – это реквием по Украине", – уточнила политик.

Матвиенко считает, что у киевского режима нулевые шансы на победу над Россией на полях сражения, и заявление Байдена о поддержке "обрекает Украину и ее народ на заклание". Она добавляет, что Украина подходит все ближе к черте, после которой страна рискует полностью потерять государственность.

Председатель Совфеда заявляет, что потери ВСУ огромны, экономика страны разрушается, а люди бегут из Украины.

"Ради чего? Во имя интересов США и их союзников?", – задается вопросом Матвиенко.

До этого Матвиенко заявила, что США не заинтересованы в завершении конфликта на Украине. При этом она отметила, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, если увидит аналогичную реальную готовность Киева.

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