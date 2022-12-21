Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом

Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для того, чтобы переговоры между Москвой и Киевом состоялись в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не о чем и не с кем. Не о чем – я имею в виду постоянные высказывания украинского руководства, которое убеждает нас, что вообще отсутствие всякого понимания реальности и попыток признать эту реальность, поэтому не о чем пока с этим руководством говорить. А не с кем, потому что в Украине нет самостоятельных политиков", – сказала председатель Совфеда.

Также она выразила мнение, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в США обсуждаться предпосылки к миру и возможность переговоров с РФ не будут. По ее словам, политики затронут темы поставок вооружения.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что некоторые государства призывают его к переговорам с Россией. Однако, по его словам, смысла во встрече с Москвой нет. Зеленский подчеркнул, что "не видит предмета разговора".

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