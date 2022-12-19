Зеленский испытывает терпение Европы нежеланием вести переговоры с Россией – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский, показывающий нежелание в отношении проведения переговоров с Россией, испытывает терпение Европы. Об этом сообщает Politico.

"Настрой Зеленского начал испытывать терпение европейских лидеров", – говорится в материале издания.

В статье также указывается, что президент США Джо Байден не раз заявлял о планах не оказывать давление на Зеленского в вопросе переговоров с Москвой. Однако, для того чтобы следовать плану и дальше, Байдену придется лоббировать лидеров европейских государств, считают советники Белого дома.

Ранее украинский лидер сообщил, что некоторые государства призывают его к переговорам с Россией. Однако, по его словам, смысла во встрече с Москвой нет. Зеленский подчеркнул, что "не видит предмета разговора".

Французский политик, лидер движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал заявление Зеленского безответственным безумием.

По его словам, Западу необходимо прекратить снабжение Киева оружием, поскольку страна проявляет себя как опасная и коррумпированная.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!