Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности – СМИ

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Джо Байден пока не собирается посещать Киев из соображений безопасности, сообщает газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.

По их словам, американский лидер не спешит с визитом на Украину в основном из-за рисков, связанных с безопасностью.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставка США вооружений на Украину провоцирует прямой конфликт России и НАТО. По его словам, особенно это касается ЗРК Patriot.

До этого СМИ сообщали, что Байден подает сигналы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией. Сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что подобными действиями США пытаются обезопасить себя от вовлечения в "смертельный конфликт".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Власти США могут объявить о передаче Киеву ЗРК "Пэтриот"

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