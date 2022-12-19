Обращение Зеленского к беженцам дает понять, что Киев на грани катастрофы – СМИ

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинским беженцам лучше не возвращаться обратно, указывает на плачевное положение экономики страны и ее инфраструктуры. Такое мнение высказал Адам Туз, экономист журнала Foreign Policy.

"Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление", – заявил он.

Туз подчеркнул, что российские ракетные удары по стратегическим объектам на Украине вывели из строя около 50% энергетики страны. По мнению эксперта, потеря энергетики дополнительно усугубила экономическое положение страны.

Он заявляет, что от погружения в хаос страну спасают только западные субсидии, но, по его мнению, это лишь частично решает проблему финансовой стабильности Украины.

Туз считает, что экономическая ситуация на Украине усугубляется с каждой неделей, особенно с приходом холодов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 16 декабря высокоточными ракетами был нанесен очередной массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В ведомстве заявили о достижении запланированных целей и нарушении логистики ВСУ.

"Укрэнерго" объявило о потери свыше 50% потребления объединенной энергетической системы. Такая потеря потребления означает наступление режима системной аварии.

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