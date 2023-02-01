Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В России предложили наложить мораторий на закон о государственных закупках до конца проведения специальной военной операции на Украине. С такой инициативой выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Она поручила своему заместителю Андрею Журавлеву обратиться в кабмин с соответствующей просьбой. По мнению Матвиенко, субъектам РФ нужно дать возможность быстро принимать решения о строительстве инфраструктурных, социальных и других объектов.

"Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на закон и дать возможность быстро осваивать средства" – передает ТАСС ее слова.

Ранее Матвиенко отметила, что говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, поскольку она изначально не подгонялась ни под какие даты.

По ее словам, цели и задачи СВО определены, поэтому закончится она тогда, когда эти цели будут достигнуты. Спикер Совфеда также подчеркнула, что спецоперация была единственной возможной мерой защиты безопасности России.



Матвиенко выступила против запрета удаленки из-за рубежа для налоговых нерезидентов РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!