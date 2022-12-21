Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, поскольку она изначально не подгонялась ни под какие даты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, цели и задачи СВО определены, поэтому закончится она тогда, когда эти цели будут достигнуты. Матвиенко также подчеркнула, что спецоперация была единственной возможной мерой защиты безопасности России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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