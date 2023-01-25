Берлускони огорчен отсутствием решений для урегулирования конфликта на Украине

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что огорчен тем, что "ни у кого нет решений" для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом политик сообщил в интервью изданию Corriere della Sera.

"Меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме Папы и Святого Престола, похоже, нет никаких решений, направленных на мирное урегулирование конфликта, за который мы платим невыносимую цену в виде жизней, страданий и даже экономического ущерба для всего мира", – сообщил бывший итальянский премьер.

Он добавил, что Италия находится на стороне Запада, Европы и Североатлантического альянса.

Уточняется, что на данный момент Берлускони занимает пост итальянского сенатора, а также лидера партии "Вперед, Италия", которая входит в правящую коалицию.

В конце декабря Сильвио Берлускони заявлял о слабой надежде на начало мирных переговоров по Украине. До этого итальянский политик заявил, что Зеленский в силах остановить боевые действия на Украине.

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