Российские войска продолжили наступать на донецком направлении. При поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник там также потерял бронетранспортер, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу "Мста-Б".

На красно-лиманском, купянском и запорожском направлениях ВС РФ отбили все попытки украинских войск прорвать оборону. Кроме того, уничтожены три станции контрбатарейной борьбы производства США, самоходная гаубица "Акация", артиллерийская система М-777, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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