Берлускони считает, что существует слабая надежда на начало мирных переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони заявил о слабой надежде на запуск мирных переговоров по Украине. Об этом он сообщил в интервью газете La Repubblica.

"Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми вещами. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое", – сказал он.

Берлускони заявил, что слабая надежда на начало переговоров существует и призвал политиков работать над этим. Он также выразил надежду, что в администрации США понимают о необходимости достижения мира.

До этого Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в силах остановить боевые действия на Украине. По его словам, именно Киев несет ответственность за обострение конфликта.

Ситуация обострилась, после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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