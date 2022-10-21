Песков не подтвердил историю о бутылках водки в качестве подарка для экс-премьера Италии

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения итальянской прессы о том, что Владимир Путин подарил 20 бутылок водки на день рождения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

"Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", – цитирует пресс-секретаря президента РФ "Интерфакс".

До этого в итальянских СМИ появилась информация, что экс-премьер Италии якобы на собрании с депутатами своей партии рассказал о подобном подарке со стороны Путина. Позже партия "Вперед, Италия" опровергла эти сообщения и заявила, что Берлускони говорил о старой истории.

В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что подобный подарок может нарушать санкции Евросоюза. Там напомнили, что с апреля 2022 года было принято решение запретить ввоз спиртных напитков из России в ЕС.

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