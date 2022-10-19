Берлускони заявил, что Зеленский в силах остановить боевые действия на Украине

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Украинский лидер Владимир Зеленский в силах остановить военные действия на Украине. Такое мнение выразил бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони.

"Война, которая ведется на Украине, – это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", все бы было кончено", – приводит его слова РИА Новости.

Берлускони напомнил, что именно Киев несет ответственность за обострение ситуации, так как в 2014 году в Минске подписывалось соглашение между Украиной и республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга.

"Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик", – отметил Берлускони.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган указал на необходимость сохранения дипломатического урегулирования украинского конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что Турция готова приложить любые усилия для прекращения боевых действий.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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