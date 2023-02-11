Москва готова к переговорам с Киевом, но без предварительных условий – МИД РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская сторона готова начать мирные переговоры с Украиной, однако без предварительных условий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует", – сказал он.

Вершинин подчеркнул, что переговоры должны учитывать цели, которые ранее были озвучены Москвой. Тем не менее, по его словам, решение по диалогу с Россией принимается не Украиной, а Соединенными Штатами и Евросоюзом.

"Во-первых, они уже были, вы помните Минск, вы помните Стамбул. И вы помните то, что они были прерваны украинской стороной. Вы знаете хорошо, что решение принимается не в Киеве, решение принимается в других столицах, в первую очередь в Вашингтоне, в Брюсселе", – отметил Вершинин.

По его словам, мирные переговоры по Украине могут быть начаты при действующем президенте США Джо Байдене, если он и его окружение проявят мудрость и осмотрительность.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине может прекратиться, когда страны Запада перестанут поставлять оружие Киеву. Небензя подчеркнул, что на данный момент Москва не наблюдает готовности к конструктивному взаимодействию со стороны Киева и стран Запада.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!