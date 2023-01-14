Украина превратилась в ЧВК НАТО и воюет за чужие задачи – Небензя

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Украинский народ воюет за чужие задачи, страна превратилась в ЧВК НАТО. С таким заявлением выступил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя.

"Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать", – приводит его слова ТАСС.

Небензя подчеркнул, что страдает от этого именно украинский народ, который заставляют воевать за чужие задачи. Он напомнил о высказывании украинского министра обороны Резникова, который заявил, что Украина выполняет миссию НАТО без потери их крови, а значит НАТО должна давать Киеву больше оружия и денег.

"Вот она – формула войны НАТО по доверенности до последнего украинца, лучше ее и не опишешь", – подчеркнул постпред.

Он также заявил, что срыв Украиной мирных переговоров в марте 2022 года стал роковым шагом. Именно тогда, по мнению постпреда, у киевского режима вопреки фактам и здравому смыслу сформировалась иллюзия о том, что при помощи НАТО Россию можно будет победить на поле боя.

"От этого опасного заблуждения украинский диктатор не может отойти до сих пор", – резюмировал Небензя.

Выступая на заседании Совбеза ООН Небензя также назвал условия для окончания спецоперации России на Украине. По его словам, закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России.

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