ЕС планирует поставку двух гигаватт электроэнергии Украине

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Евросоюз планирует поставку двух гигаватт электроэнергии Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге по итогам саммита Украина – ЕС.

"Когда мы быстро объединили свои электросети в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию в ЕС. Сейчас ситуация иная, и Украине нужна электроэнергия", – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии сообщила, что Киев в скором времени получит первый 1 миллиард евро на восстановление страны.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов.

Непосредственно из запасов Пентагона будет выделено 425 миллионов долларов, еще 1,75 миллиарда будут направлены на закупку вооружений у поставщиков.



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