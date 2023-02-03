Глава ЕК заявила, что жестких сроков для вступления Украины в ЕС нет

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Жестких сроков для вступления Украины в Евросоюз или для начала переговоров не существует. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Украина – ЕС, трансляцию которого вела пресс-служба ЕК.

Она уточнила, что данный процесс зависит от выполнения всех условий.

Ранее еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан заявил, что Европейский совет должен единогласно принять решение по вопросу вступления Киева в Евросоюз. По его словам, путь вступления в ЕС является марафоном, а не спринтом.

Вместе с тем он пообещал принять меры, чтобы помочь Украине в этом вопросе.

В декабре прошлого года статус кандидата на вступление в ЕС предоставили Боснии и Герцеговине. До этого, в том же году, подобный статус предоставили Молдавии и Украине.



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