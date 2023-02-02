Процесс вступления Украины в ЕС будет марафоном, а не спринтом – ЕК

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Все решения по вопросу вступления Украины в Евросоюз Европейский совет должен принять единогласно, сообщил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

"Конечно, как вам известно, путь к вступлению в ЕС – это марафон, а не спринт. Европейский совет будет принимать решения по всем этапам вступления единогласно", – цитирует его ТАСС.

Хан также пообещал, что Еврокомиссия примет все меры, чтобы помогать Украине на пути реформ сближать свое законодательство с европейским.

Ранее высокопоставленный источник в Брюсселе заявил, что государства ЕС в ходе саммита в Киеве хотят утвердить новый пакет антироссийских санкций. На данный момент идет обсуждение возможных ограничительных мер на уровне стран Евросоюза.

Также он сообщил, что на саммите ЕС – Украина 3 февраля Киеву не предложат ускоренный процесс вступления в сообщество. Лидеры стран ЕС согласятся с тем, что Украина достигла большого прогресса в реформах и проделала немалый путь. Тем не менее никаких обещаний по ускоренному вступлению в Евросоюз Киеву не дадут.

В декабре прошлого года статус кандидата на вступление в ЕС предоставили Боснии и Герцеговине. До этого, в том же году, подобный статус предоставили Молдавии и Украине.

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