Песков прокомментировал зачитывание Медведевым телеграммы Сталина

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя зачитывание зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым телеграммы Иосифа Сталина, заявил, что в настоящее время стоит обращаться к любому опыту.

Представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, считают ли в Кремле правильным в настоящее время обращаться к сталинскому опыту.

"Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт", – ответил он.

23 марта Медведев зачитал руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса телеграмму Сталина 1941 года, которая была обращена к одному из советских ОПК. В ней Сталин отмечал, что ситуация, при которой военные на фронте страдают, а руководство завода "прохлаждается и бездельничает", является недопустимой.

Зампред обратил внимание на то, как подобная деятельность оценивалась во время Великой Отечественной войны. Он добавил, что высказывания Сталина необходимо запомнить.



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