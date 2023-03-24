Песков заявил, что в Кремле никто не поседел из-за поездки Путина в Мариуполь

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Владимир Путин держит под постоянным контролем задачу по развитию и восстановлению новых регионов России, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Развитие и восстановление новых территорий – конечно, это архиважная задача для всего государства и, конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря главы государства, именно поэтому президент РФ решил лично посетить Мариуполь, чтобы посмотреть, как обстоят дела.

Он также рассказал во время беседы с журналистами о том, как в Кремле восприняли решение главы государства посетить Мариуполь.

"Никто не поседел", – сказал пресс-секретарь.

В свою очередь, один из представителей СМИ заявил, что повышенное внимание и личный контроль за восстановлением новых регионов является "новым стилем Путина". Однако Песков с ним не согласился. По его мнению, президент всегда предпочитал так работать.

"Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации, особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем", – объяснил он.

Российский лидер совершил рабочую поездку в Мариуполь 19 марта, в ходе которой он пообщался с жителями в микрорайоне Невском. Глава России осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба и узнал о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и его окрестностях.

Песков отметил, что передвижения Путина по Мариуполю были спонтанными, их не планировали. Он также подчеркнул, что президент самостоятельно управлял автомобилем.



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