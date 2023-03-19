В Кремле заявили, что перемещения Путина по Мариуполю были спонтанными

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Передвижения Владимира Путина по Мариуполю были спонтанными, их не планировали. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Изначально в плане был пункт посещения жилого комплекса. Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Это было абсолютно спонтанно", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента России, осмотр Путиным стелы, посещение памятника героям Великой Отечественной войны и парка также были спонтанными.

"По сути по ходу президент получил доклад курирующего вице-премьера о развитии городского хозяйства, сети дорог, восстановлении разрушенных зданий", – добавил он.

Песков отметил, что лидер России самостоятельно управлял автомобилем.

"Очень компактная группа машин была. Машины двигались в Мариуполе. А президент поехал по городу, полностью соблюдая правила дорожного движения", – указал представитель Кремля.

Он сказал, что движение транспорта и жителей города не блокировали. Граждане, с которыми побеседовал Путин, задали ему вопросы о несвоевременной выплате зарплат и сложностях при оформлении паспортов РФ, заключил пресс-секретарь.

Ранее Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о планах по реконструкции расположенного в Мариуполе аэропорта. Он уточнил, что пока он используется для нужд ВС РФ. Ближайшие гражданские авиагавани, сказал вице-премьер, доступны в Ростове и Таганроге.

Российский президент совершил рабочую поездку в Мариуполь, в ходе которой он пообщался с жителями в микрорайоне Невский. Глава России осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба и узнал о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и его окрестностях.

Президент РФ Владимир Путин побывал в Мариуполе

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