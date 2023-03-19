Пушилин назвал приезд Путина в Донбасс символичным

Фото: kremlin.ru

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что приезд Владимира Путина в ДНР в годовщину вхождения Крыма в состав России является символичным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Возвращение Крыма и Донбасса – это звенья одной цепи. Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России. И, конечно, очень рады видеть в Донбассе своего президента", – подчеркнул Пушилин.

До этого Путин в ходе визита в Мариуполь узнал о восстановлении города и пообщался с местными жителями, получившими новые квартиры. Также он смог осмотреть новый дом и детскую площадку.

В свою очередь, Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину, что жители города начали активно возвращаться в город. Он отметил, там уже запустили движение общественного транспорта, а к лету 2023 года планируется открыть первую трамвайную линию.

Российский президент совершил рабочую поездку в Мариуполь, в ходе которой он пообщался с жителями в микрорайоне Невский. Глава России осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба и узнал о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и его окрестностях.

Хуснуллин сообщил о завершении работ на дороге из Мариуполя в Донецк

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!