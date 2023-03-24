Макрон попытался незаметно снять часы за 80 тысяч евро во время интервью

Фото: YouTube/Emmanuel Macron

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре скандала после того, как в ходе одного из интервью, рассуждая о пенсионной реформе, попытался аккуратно снять часы за 80 тысяч евро. Об этом сообщает французское издание L'Independant.

Отмечается, что во время общения с журналистами французский лидер убрал руки под стол, после чего с его запястья пропали часы. Это заметили простые люди, которые объяснили поступок главы государства попыткой скрыть предмет роскоши во время разговора о положении людей, в том числе тех, кто получает минимальную зарплату.

В аппарате президента объяснили действия Макрона обычной технической необходимостью. Дело в том, что политик во время беседы обильно жестикулировал, а часы при этом часто ударялись о стол.

Французская же оппозиция высмеяла поступок главы государства. Например, в партии LFI заметили, что Макрон снял часы в момент, когда говорил людях, которые никогда не имели финансовой возможности приобрести подобный аксессуар. А лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо указал на то, что этот случай постигнет эффект Стрейзанд, когда информация, которую пытаются скрыть, получает еще большую огласку.

12 марта сенат Франции принял реформу, которая предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Это вызвало протесты по всей стране. 16 марта премьер-министр страны Элизабет Борн сообщила, что закон в итоге будет принят без голосования в парламенте. Это усугубило ситуацию.

С похожим заявлением позже выступил Эммануэль Макрон. Он отметил, что пенсионная реформа "продолжит свой демократический путь". По его словам, хоть принятие законопроекта произошло в обход парламента, все формальные процедуры, включая дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству, соблюдались.



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