Открытое горение потушили в доходном доме купца Челышева в Самаре

Фото: МЧС России

Открытое горение ликвидировали в доходном доме купца Д. Е. Челышева 1899 года постройки в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 1 400 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 07:24 (06:24 по московскому времени)", – указано в сообщении.

К тушению пожара привлекались 167 человек и 59 единиц техники, в том числе от МЧС России 124 человека и 37 единиц техники. Спасатели эвакуировали из здания 60 человек, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС вечером 22 марта. Возгорание началось на третьем этаже и кровле здания.

Пожар удалось локализовать на площади 1 400 квадратных метров. Для его тушения был задействован пеноподъемник.

Психологи ГУ МЧС России по Самарской области работают с жильцами дома в пункте временного размещения, который развернули на базе школы.

По факту происшествия прокуратурой Ленинского района города была организована проверка.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Москве. Тогда загорелась одна из квартир двухквартирного одноэтажного жилого дома в селе Вороново, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Эвакуированных из горящего доходного дома в Самаре отвезли в пункты временного размещения

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!