Пожар произошел в жилом доме 1899 года постройки в Самаре

Пожар случился в многоквартирном жилом доме в Самаре. Огонь распространился на третьем этаже и крыше, эвакуированы 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В 21:07 22.02.2023 поступило сообщение о пожаре по адресу город Самара, Ленинский район, улица Красноармейская, 60", – говорится в заявлении.

По прибытии к месту ЧП пожарно-спасательные подразделения выявили возгорание на третьем этаже и кровле. Площадь пожара составила 1 300 квадратных метров. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

В МЧС уточнили, что к ликвидации огня привлекли 125 человек и 42 единицы техники.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, возгорание случилось в доходном доме купца Д. Е. Челышева 1899 года постройки, который стал памятником культурного наследия федерального значения.

Прокуратура Ленинского района города организовала проверку.

Ранее пожар произошел в одной из квартир дома в Духовском переулке. В результате случившегося погиб один человек.

По предварительным данным, мужчины накануне возгорания распивали спиртные напитки, впоследствии один из них выпрыгнул из квартиры, спасаясь от пожара.

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