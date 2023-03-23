Пожар в жилом доме 1899 года постройки в Самаре локализован

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Пожар в доходном доме купца Д. Е. Челышева 1899 года постройки в Самаре был локализован на площади в 1 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 1 400 квадратных метров. В 03:13 объявлена локализация пожара", – указано в сообщении.

Для тушения пожара привлечены 167 человек и 59 единиц техники, из них от МЧС России 124 человека и 37 единиц техники. В целях безопасности из здания были эвакуированы 60 человек.

Погибших и пострадавших нет.

Возгорание произошло на третьем этаже и кровле здания. Прокуратурой Ленинского района города была организована проверка.

Сообщение о пожаре спасатели получили в среду вечером. Для тушения пожара был задействован пеноподъемник для подачи воды со смачивателем в проёмы помещений с высоты.

Для жильцов дома развернут пункт временного размещения, на месте работают психологи ГУ МЧС России по Самарской области.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Москве. Тогда загорелась одна из квартир двухквартирного одноэтажного жилого дома в селе Вороново, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Эвакуированных из горящего доходного дома в Самаре отвезли в пункты временного размещения

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